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12:58, 14 июня 2024Мир

Путин заявил о быстром осознании неэффективности западной системы безопасности

Путин: западная система безопасности на самом деле не работает

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Западная система безопасности на самом деле неэффективна, о чем свидетельствует история распада Югославии и конфликтов в Балканском регионе. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством российского МИД, трансляция которой доступна на YouTube-канале ведомства.

«Достаточно быстро стало понятно, что западная схема, провозглашенная единственной правильной для обеспечения безопасности и процветания в Европе и мире, не работают на самом деле», — рассказал российский лидер.

В частности, Путин сослался на историю распада Югославии. Он подчеркнул, что на это были внутренние причины, однако они во многом усугубились из-за действий Североатлантического альянса.

Ранее Путин заявил, что эгоизм и высокомерие Запада приближают всех к точке невозврата и крайне опасному состоянию в мире. Он также подчеркнул, что современная международная архитектура безопасности подорвана действиями США.

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      Максим Габриелян
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