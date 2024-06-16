В ФРГ призвали лишить украинцев выплат, чтобы помочь Киеву с мобилизацией

Управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай призвал лишить беженцев с Украины социальных выплат. В разговоре с изданиями редакционной группы Funke он заявил, что данная мера позволит набрать больше людей в украинскую армию.

«Наконец-то мы должны быть честными. Денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы», — подчеркнул он.

По его словам, Киев нуждается не только в оружии, но и в живой силе для проведения боевых действий. Однако многие годные к военной службе люди покинули страну, признал Фрай.

Необходимость реформы поддержки беженцев также очевидна на фоне небольшого числа украинок, которые нашли работу в Германии. «В соседних странах большинство уже работают, в отличие от тех, кто находится у нас», — заявил Фрай.

Ранее Совет кантонов Швейцарии принял решение и поддержал инициативу депутата от Партии Центра Бенедикта Вюрта по борьбе с «туризмом» беженцев с Украины. Согласно решению малой палаты парламента страны, специальный статус S, который предоставляется в Швейцарии беженцам с Украины, должен быть отозван в случае злоупотреблений с их стороны.