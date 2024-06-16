Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:17, 16 июня 2024Мир

В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат

В ФРГ призвали лишить украинцев выплат, чтобы помочь Киеву с мобилизацией

Фото: Martin Meissne / AP

Управляющий делами фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в Бундестаге Торстен Фрай призвал лишить беженцев с Украины социальных выплат. В разговоре с изданиями редакционной группы Funke он заявил, что данная мера позволит набрать больше людей в украинскую армию.

«Наконец-то мы должны быть честными. Денежные выплаты военным беженцам создают совершенно ложные стимулы», — подчеркнул он.

По его словам, Киев нуждается не только в оружии, но и в живой силе для проведения боевых действий. Однако многие годные к военной службе люди покинули страну, признал Фрай.

Необходимость реформы поддержки беженцев также очевидна на фоне небольшого числа украинок, которые нашли работу в Германии. «В соседних странах большинство уже работают, в отличие от тех, кто находится у нас», — заявил Фрай.

Ранее Совет кантонов Швейцарии принял решение и поддержал инициативу депутата от Партии Центра Бенедикта Вюрта по борьбе с «туризмом» беженцев с Украины. Согласно решению малой палаты парламента страны, специальный статус S, который предоставляется в Швейцарии беженцам с Украины, должен быть отозван в случае злоупотреблений с их стороны.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал условие для начала переговоров с Россией «уже завтра»

      Болельщики сборных Англии и Сербии устроили драку перед матчем Евро-2024

      В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат

      Россиянка описала жизнь американских богачей фразой «почувствовала себя ничтожеством»

      Сборная Нидерландов победила Польшу в первом туре Евро-2024

      Стало известно об обысках в ростовском СИЗО после взятия заложников

      Глава ЕК заявила о праве Киева сопротивляться при поддержке ЕС

      Швейцария выразила готовность организовать новый саммит по Украине

      В итоговом документе «саммита мира» не нашли пункта о выводе войск

      Президент Чехии высказался об участии России в переговорах в будущем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше