Парламент Швейцарии потребовал положить конец «туризму» беженцев с Украины

Парламент Швейцарии принял решение по борьбе с «туризмом» беженцев с Украины

Совет кантонов Швейцарии принял решение и поддержал инициативу депутата от Партии Центра (ПЦ) Бенедикта Вюрта по борьбе с «туризмом» беженцев с Украины. Об этом говорится в заявлении на сайте швейцарского парламента.

Согласно решению малой палаты парламента страны, специальный статус S, который предоставляется в Швейцарии беженцам с Украины, должен быть отозван в случае злоупотреблений с их стороны.

Под «туризмом» беженцев швейцарские парламентарии подразумевают ситуации, когда после получения от властей материальной помощи для возвращения на родину украинские беженцы спустя несколько недель возвращаются в Швейцарию и восстанавливают статус.

Ранее министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс предложил заменить особый статус защиты категории S на обычный вид на жительство, «скорее всего, категории B» для украинцев, которые трудоустроены в Швейцарии.