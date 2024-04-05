В Швейцарии решили замотивировать украинцев искать работу

Правительство Швейцарии предложило давать вид на жительство украинцам с работой

Правительство Швейцарии предложило давать украинским беженцам вид на жительство. Условием для этого станет наличие работы, передает SwissInfo.

Министр юстиции и полиции Швейцарии Беат Янс предложил заменить особый статус защиты категории S на обычный вид на жительство «скорее всего, категории B» для украинцев, которые трудоустроены в Швейцарии.

«Цель состоит в том, чтобы мотивировать таким образом беженцев искать работу», — пишет издание.

Сообщается, что на данный момент в Швейцарии работает всего 23 процента украинских беженцев, что значительно ниже этого показателя в других европейских странах. Например, в Нидерландах и Норвегии уровень занятости украинцев превышает 50 процентов.

Ранее власти Швейцарии планировали выплачивать до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой. Решение аргументировали тем, что поощрение добровольного выезда украинцев обойдется дешевле, чем выплата им пособий.