Швейцария заплатит украинским беженцам за возвращение домой

SwissInfo: Швейцария готова платить до $4400 беженцам с Украины за возврат домой

Швейцария готова платить до 4,4 тысячи долларов беженцам с Украины за возвращение домой. Об этом рассказало издание SwissInfo, ссылаясь на отчет правительства страны.

Согласно информации из статьи, власти страны приняли такое решение, поскольку осознали, что поощрение добровольного выезда украинцев из Швейцарии обойдется дешевле, чем выплата им пособий и тем самым затягивание выезда после истечения сроков временной защиты.

Сумма финансовой поддержки беженцев зависит от фазы отъезда и колеблется от тысячи до четырех тысяч швейцарских франков (от 1,09 тысячи до 4,355 тысячи долларов США). Подобные мероприятия рассматривают на фоне возможной деактивации миграционного «защитного» статуса S в 2024 или 2025 году.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии лишили защитного статуса S, или статуса беженца, более 10 тысяч граждан Украины. При этом секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 тысяч до 23 тысяч заявок на получение статуса S.