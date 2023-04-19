Швейцария лишила статуса беженца более 10 тысяч украинцев

Власти Швейцарии лишили статуса беженца более 10 тысяч граждан Украины

Власти Швейцарии лишили защитного статуса S, или статуса беженца, более 10 тысяч граждан Украины, сообщила пресс-секретарь швейцарского Государственного секретариата по миграции Анне Сезар. Ее цитирует РИА Новости.

«Люди больше не имеют статуса S, потому что они покинули Швейцарию. Большинство из них, вероятно, вернулись на Украину», — заявила она, добавив, что секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.

Ранее украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими. В акции участвовали десять украинцев, которые принесли флаг страны и плакаты.