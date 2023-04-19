Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:23, 19 апреля 2023Мир

Швейцария лишила статуса беженца более 10 тысяч украинцев

Власти Швейцарии лишили статуса беженца более 10 тысяч граждан Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Швейцарии лишили защитного статуса S, или статуса беженца, более 10 тысяч граждан Украины, сообщила пресс-секретарь швейцарского Государственного секретариата по миграции Анне Сезар. Ее цитирует РИА Новости.

«Люди больше не имеют статуса S, потому что они покинули Швейцарию. Большинство из них, вероятно, вернулись на Украину», — заявила она, добавив, что секретариат по миграции ожидает в 2023 году получить от 20 000 до 23 000 заявок на получение статуса S.

Ранее украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими. В акции участвовали десять украинцев, которые принесли флаг страны и плакаты.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о взятии под контроль трех кварталов Артемовска
В Казахстане введут карту этнического казаха «Ата жолы»
Российская авиация уничтожила три самолета ВСУ под Харьковом и в ДНР
На Украине назвали поставляющие системы ПВО страны Запада
Российские войска пресекли деятельность диверсионных групп на территории ДНР
Большой театр снял с репертуара постановку Серебренникова из-за закона об ЛГБТ
Раскрыта стоимость первого складного смартфона Google
Российские войска пресекли действия двух украинских ДРГ на одном из направлений
Московский мусорщик поделился впечатлениями от экологической обстановки в городе
«ВКонтакте» запустила новую функцию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.