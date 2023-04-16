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06:00, 16 апреля 2023Мир

Украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий в Нидерландах

GLD: украинские беженцы провели митинг на военной базе Харскамп в Нидерландах
СюжетУкраинские беженцы

Фото: Unsplash

Украинские беженцы провели акцию протеста из-за условий проживания на армейской базе в провинции Гелдерланд в центре Нидерландов. Об этом пишет местное издание GLD.nl.

Отмечается, что беженцы с Украины провели митинг из-за некомфортного проживания на военной базе Харскамп. По их словам, в центре размещения отсутствует приватность, уровень обучения детей является слабым, а санитарные условия — плохими. В акции участвовали десять украинцев, которые принесли флаг страны и плакаты.

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«Еда ужасная, образование плохое, медицинское обслуживание нулевое. Мы хотим нормальной жизни. Этот приют может быть пригодным местом лишь на короткое время. Но мы здесь уже больше года, и это очень сложно», — отметила украинка Татьяна Капикян.

При этом местные власти заявляют о правомерности требований украинцев. Представитель муниципалитета отметил, что некоторые из беженцев более года находятся «в военных казармах, которые не слишком пригодны для жилья».

Ранее сообщалось, что в Германии наймут охрану для украинских беженцев. Такое решение приняла администрация немецкого города Вюрцбурга.

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Марина Совина
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