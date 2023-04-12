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10:14, 12 апреля 2023Мир

В Германии наймут охрану для украинских беженцев

Немецкий город Вюрцбург оплатит охранные услуги для беженцев с Украины

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Администрация немецкого города Вюрцбурга в центральной части Германии ищет подрядчиков для оказания охранных услуг для обеспечения безопасности украинских беженцев, проживающих во временных жилищах на территории города. Об этом «Ленте.ру» стало известно из соответствующей тендерной документации.

«Оказание охранных услуг во временных жилищах для украинских беженцев в округе Вюрцбург», — уточняется в описании к закупке.

В тендере также отмечается, что контракту присвоен статус чрезвычайной срочности.

«Беженцы с Украины размещены во временных убежищах. Неизвестно/нельзя заранее спланировать, приедут ли беженцы из Украины в район Вюрцбурга, и, если да, то сколько (...) Должна быть обеспечена безопасность сбежавших [с Украины] людей», — говорится в пояснении.

Ранее украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. В свою очередь, координатор по работе с беженцами с Украины Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию.

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Кирилл Садовский
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