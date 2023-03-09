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07:02, 9 марта 2023Мир

Украинские беженцы пожаловались на агрессию со стороны немцев

MDR: украинские беженцы рассказали об оскорблениях и случаях нападения на востоке Германии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинские беженцы пожаловались на агрессивное поведение жителей Саксонии на востоке Германии. Об этом сообщает портал MDR.

Так, украинка Ирина, проживающая в городе Майсен, рассказала, что на нее наорал пожилой немец из-за «дорогой машины». Мужчина настаивал, чтобы она отправила деньги на Украину и вернулась на родину.

Также, другая беженка по имени Алина поделилась, что неоднократно сталкивалась с оскорблениями. Кроме того, несколько раз неизвестные повреждали ее машину. По информации портала, украинцам нередко прокалывали шины на автомобилях и кричали оскорбления во время демонстраций.

Координатор для украинцев в Майсене Сорен Скаликс сообщил, что многие пострадавшие от агрессии беженцы боялись обращаться в полицию, поскольку опасались, что это лишь усугубит ситуацию. «Оскорбления и ругательства в адрес украинских женщин, беспорядки на демонстрациях, поцарапанные машины всплывают снова и снова», — отметил он.

В ноябре прошлого года сообщалось, что количество приехавших в Германию украинских беженцев превысило один миллион человек. Уточнялось, что в текущем году будет выделено 1,5 миллиарда евро для поддержки украинцев.

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Варвара Кузьмина
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