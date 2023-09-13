В Европе начали расследование из-за дешевых китайских электромобилей

Еврокомиссия начала расследование по субсидиям в отношении электромобилей из КНР

Еврокомиссия (ЕК) начала расследования по вопросам субсидий в отношении китайских электромобилей. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в своем ежегодном обращении к Европарламенту, ее слова приводит агентство Reuters.

«Мировые рынки сейчас наводнены дешевыми электромобилями. И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счет огромных государственных субсидий», — сказала она. Глава ЕК отметила, что это создает перекос на европейских рынках, что не устраивает власти Евросоюза.

«Поэтому я могу объявить сегодня, что Еврокомиссия запускает расследование по субсидиям в отношении электромобилей из Китая», — сообщила фон дер Ляйен. Она добавила, что «Европа открыта для конкуренции, а не для гонки ко дну».

ЕК планирует выяснить, следует ли вводить специальные тарифы для защиты рынка Евросоюза от импорта дешевых китайских электромобилей. При этом Фон дер Ляйен подчеркнула важность электромобилей для достижения амбициозных экологических целей ЕС.

По данным автомобильной консалтинговой компании Inovev, 8 процентов новых электромобилей, проданных в Европе в этом году, были произведены китайскими брендами (6 процентов в 2022-м и 4 процента в 2021 году). Производители электромобилей из КНР наращивают усилия по захвату зарубежных рынков, поскольку конкуренция внутри страны усиливается, а внутренний рост продаж замедляется, отмечает Reuters. По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), экспорт из Китая вырос в августе на 31 процент после скачка на 63 процента в июле.

Ранее сообщалось, что экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2023 года второй месяц подряд достиг 1 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. За месяц в страну было ввезено китайских легковушек на рекордную сумму 1,06 миллиарда долларов (1,03 миллиарда долларов в июне). Россия остается главным покупателем машин из КНР с долей в 16,8 процента в общем объеме экспорта.