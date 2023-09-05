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09:13, 5 сентября 2023Экономика

Поставки китайских автомобилей в Россию достигли рекорда

Поставки китайских автомобилей в Россию в июле достигли рекордных $1,06 млрд

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экспорт легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2023 года второй месяц подряд достиг 1 миллиарда долларов и обновил исторический максимум. Об этом со ссылкой на данные китайской таможни сообщает РИА Новости.

В июле в Россию было ввезено китайских легковушек на рекордную сумму 1,06 миллиарда долларов (1,03 миллиарда долларов в июне), что стало самой большой месячной поставкой из КНР. Россия остается главным покупателем машин из Китая с долей в 16,8 процента в общем объеме экспорта.

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На втором месте — Великобритания (7,7 процента), замыкает тройку лидеров по покупкам китайских легковушек Испания (5,2 процента). В топ-5 импортеров вошли также Бельгия (5,1 процента) и Мексика (4,9 процента). Всего в июле поставки автомобилей из Китая на мировой рынок выросли до 6,33 миллиарда долларов — на 11,4 процента по сравнению с июнем и в 1,9 раза в годовом выражении.

Всего за первый квартал текущего года Китай поставил за рубеж 1,07 миллиона автомобилей. По этому показателю страна обогнала Японию. Достичь лидерства в экспорте авто КНР удалось благодаря возросшим поставкам в Россию — за три месяца китайские производители экспортировали туда 112 тысяч автомобилей — столько же, сколько и за весь 2022 год.

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