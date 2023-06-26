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18:53, 26 июня 2023Экономика

Россияне помогли Китаю достичь мирового лидерства в одном секторе

Bloomberg: Китай экспортировал 1,07 млн автомобилей и стал мировым лидером по отгрузкам

Фото: Golden Brown / Shutterstock / Fotodom

За первый квартал 2023 года Китай поставил за рубеж 1,07 миллиона автомобилей и обогнал Японию по отгрузкам машин, со ссылкой на консалтинговую компанию AlixPartners сообщает агентство Bloomberg.

КНР смогла достичь мирового лидерства в автомобильном секторе благодаря увеличившимся отгрузкам в Россию. Это произошло на фоне введения западных санкций и прекращения поставок автомобилей зарубежных брендов в страну. За три месяца китайские производители экспортировали в Россию 112 тысяч автомобилей — столько же, сколько и за весь 2022 год.

По словам управляющего директора AlixPartners в Шанхае Стивена Дайера, китайские автомобили в скором времени начнут оказывать «разрушительное влияние» на рынки Европы и США. К 2026 году поставки машин из КНР в эти регионы вырастут на 67 процентов. На местном рынке китайские производители превзойдут зарубежных конкурентов уже в 2023 году за счет того, что они удовлетворяют запросам молодой технически подкованной аудитории.

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После начала спецоперации и прекращения поставок западных производителей российский рынок начали заполнять машины китайских брендов. По словам главы «АвтоВАЗа» Максима Соколова, на фоне ухода западных компаний из России доля китайских машин на рынке может достичь 40 процентов, что станет «стратегическим вызовом» для отечественного автопрома.

Тем временем многие российские производители заключили договора на крупноузловую сборку китайских машин под российскими брендами: в Калининграде начали производить электрогрузовики, седаны и кроссоверы BAIC, Chery и Kaiyi, а на заводе Mercedes в подмосковном Солнечногорске стали выпускать премиум-автомобили Hongqi. Сам «АвтоВАЗ» при этом заключил соглашение о производстве под брендом Lada сразу трех брендов из КНР до их сертификации на родине.

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    Вячеслав Агапов
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