«АвтоВАЗ» станет собирать не сертифицированные в Китае автомобили

Глава «АвтоВАЗа»: завод начнет сборку китайских машин до их сертификации на родине

«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские автомобили до их сертификации на родине. Об этом со ссылкой на президента компании Максима Соколова сообщает РБК.

«Сертификация — это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума», — объяснил Соколов.

В феврале 2023 года глава компании предупреждал, что в условиях ухода западных компаний из России доля китайских машин на рынке может достичь 40 процентов. Это станет настоящим стратегическим вызовом для отечественного автопрома, прогнозировал топ-менеджер.

Соколов 25 апреля заявил, что компания обсуждает с тремя крупнейшими китайскими концернами производство их автомобилей под брендом Lada. Договоренности о выпуске машин на заводах в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти могут быть достигнуты уже в этом году. Эти переговоры президент компании объяснил принципом «не можешь победить — возглавь».

Недавно анонсированные отечественным заводом автомобили Lada X-Cross 5, которые собрались выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, практически идентичны китайскому кроссоверу FAW Bestune T77. Новую модель будут производить методом крупноузловой сборки в двух модификациях: с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом».

«АвтоВАЗ» — не единственный, кто договорился о сотрудничестве с китайскими брендами. Калининградский завод «Автотор», где раньше собирались BMW, KIA и Hyundai, объявил о сборке машин SWM и BAIC. На калужском заводе Volkswagen обсуждают возможное производство автомобилей Chery.