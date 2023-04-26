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11:14, 26 апреля 2023Экономика

«АвтоВАЗ» станет собирать не сертифицированные в Китае автомобили

Глава «АвтоВАЗа»: завод начнет сборку китайских машин до их сертификации на родине

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские автомобили до их сертификации на родине. Об этом со ссылкой на президента компании Максима Соколова сообщает РБК.

«Сертификация — это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума», — объяснил Соколов.

В феврале 2023 года глава компании предупреждал, что в условиях ухода западных компаний из России доля китайских машин на рынке может достичь 40 процентов. Это станет настоящим стратегическим вызовом для отечественного автопрома, прогнозировал топ-менеджер.

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Соколов 25 апреля заявил, что компания обсуждает с тремя крупнейшими китайскими концернами производство их автомобилей под брендом Lada. Договоренности о выпуске машин на заводах в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти могут быть достигнуты уже в этом году. Эти переговоры президент компании объяснил принципом «не можешь победить — возглавь».

Недавно анонсированные отечественным заводом автомобили Lada X-Cross 5, которые собрались выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, практически идентичны китайскому кроссоверу FAW Bestune T77. Новую модель будут производить методом крупноузловой сборки в двух модификациях: с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом».

«АвтоВАЗ» — не единственный, кто договорился о сотрудничестве с китайскими брендами. Калининградский завод «Автотор», где раньше собирались BMW, KIA и Hyundai, объявил о сборке машин SWM и BAIC. На калужском заводе Volkswagen обсуждают возможное производство автомобилей Chery.

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Вячеслав Агапов
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