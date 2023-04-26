«АвтоВАЗ» станет собирать не сертифицированные в Китае автомобили
«АвтоВАЗ» начнет собирать китайские автомобили до их сертификации на родине. Об этом со ссылкой на президента компании Максима Соколова сообщает РБК.
«Сертификация — это очень длительный процесс, примерно он составляет девять месяцев. Это как родить ребенка. И поэтому наши ближайшие планы, как я уже анонсировал, будут связаны с открытием, запуском конвейера в Санкт-Петербурге на полях Петербургского экономического форума», — объяснил Соколов.
В феврале 2023 года глава компании предупреждал, что в условиях ухода западных компаний из России доля китайских машин на рынке может достичь 40 процентов. Это станет настоящим стратегическим вызовом для отечественного автопрома, прогнозировал топ-менеджер.
Соколов 25 апреля заявил, что компания обсуждает с тремя крупнейшими китайскими концернами производство их автомобилей под брендом Lada. Договоренности о выпуске машин на заводах в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти могут быть достигнуты уже в этом году. Эти переговоры президент компании объяснил принципом «не можешь победить — возглавь».
Недавно анонсированные отечественным заводом автомобили Lada X-Cross 5, которые собрались выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге, практически идентичны китайскому кроссоверу FAW Bestune T77. Новую модель будут производить методом крупноузловой сборки в двух модификациях: с механической коробкой передач и с семиступенчатым «автоматом».
«АвтоВАЗ» — не единственный, кто договорился о сотрудничестве с китайскими брендами. Калининградский завод «Автотор», где раньше собирались BMW, KIA и Hyundai, объявил о сборке машин SWM и BAIC. На калужском заводе Volkswagen обсуждают возможное производство автомобилей Chery.