Стало известно о переговорах «АвтоВАЗа» с китайскими компаниями по сборке Lada

«АвтоВАЗ» ведет переговоры с китайскими автоконцернами по сборке моделей под брендом Lada

Стало известно, что «АвтоВАЗ» ведет переговоры с тремя крупнейшими китайскими автоконцернами по возможной сборке новых моделей под брендом Lada на трех своих заводах. О том, что договоренности могут быть достигнуты уже в этом году, рассказал глава российского концерна Максим Соколов, его цитирует агентство «Прайм».

По словам Соколова, речь идет о нескольких производственных площадках: в Санкт-Петербурге, Ижевске и Тольятти. С какими именно компаниями идут переговоры, не уточняется. Однако новые модели планируется выпускать под брендом Lada. «Мы говорим о том, что сегодня это китайский продукт», — отметил Соколов.

Ранее стало известно, что с мая концерн поднимет цены на автомобили Lada в среднем на два процента. Стоимость объяснили глубокой локализацией автомобилей: теперь концерну приходится осваивать производство компонентов, которые он ранее получал от глобальных поставщиков.

Кроме того, «АвтоВАЗ» введет предельные цены на продажу Lada в российской дилерской сети.