«АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен с 1 мая

Президент «Автоваза» Соколов: с 1 мая цены на Lada будут повышены в среднем на 2%

C 1 мая «АвтоВАЗ» повысит цены на автомобили Lada в среднем на два процента, заявил президент компании Максим Соколов. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что общий рост цен на машины в 2023 году будет в пределах прогнозируемого уровня инфляции. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее озвучивал прогноз по инфляции в России в 2023 году на уровне 5,3 процента.

Соколов объяснил высокую себестоимость Lada глубокой локализацией автомобилей. Теперь концерну приходится осваивать производство компонентов, которые он ранее получал от глобальных поставщиков.

«Локализация, к сожалению, имеет обратную сторону — она ведет к удорожанию компонентов, запчастей, из которых собирают автомобили. Естественно, когда растет курс — мы тоже ощущаем это на входящих компонентах, они становятся дороже для "Автоваза". И мы компенсируем это определенным ростом цен», — пояснил президент компании.

Соколов также рассказал, что в мае концерн установит предельные цены для дилеров на продажу Lada. Соблюдение лимита пообещали жестко контролировать — вплоть до расторжения контракта в случае его превышения.

О завышении цен на Lada в дилерских центрах в 2023 году сообщалось неоднократно. В середине апреля Autonews писал, что наиболее доступная модель Lada Granta в базовой версии у дилеров продается дороже почти на 130 тысяч рублей (806,9 тысячи в магазине против 678,3 тысячи на сайте). Выше рекомендованной стоимости оценивают и Lada Granta в комплектации Comfort (плюс 50 тысяч рублей).

Аналогичное завышение стоимости журналист отметил и с моделями Lada Niva Travel Classic, Lada Niva Travel Comfort, Lada Niva Legend Luxe и Lada Largus Comfort. Максимальная разница в цене зафиксирована в отношении автомобиля Lada Vesta Comfort (1,9 миллиона против 1,18 миллиона рублей).