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17:04, 7 февраля 2023Экономика

В автосалонах начали завышать цены на самую популярную в России машину

Autonews.ru: дилеры начали продавать Lada Granta по ценам выше рекомендованных

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В крупных столичных автосалонах начали завышать цены на популярный седан Lada Granta. Машину продают дороже рекомендованной розничной стоимости, выяснил корреспондент Autonews.ru.

На официальном сайте Lada цены на эту модель начинаются от 678,3 тысячи рублей. Granta, которую Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) назвала самой продаваемой в 2022 году, является вместе с тем и самой дешевой моделью на отечественном рынке. Тем не менее у трех московских дилеров, чьи шоурумы посетил корреспондент, за такие деньги российский седан купить не удалось.

Хотя нехватки Granta в автосалонах не наблюдалось, в первом (на севере столицы) за «упрощенную» версию без антиблокировочной системы (ABS) и с механической кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС просили 730 тысяч рублей, во втором (на юго-западе) — 724,9 тысячи рублей, в третьем — 735 тысяч. В шоуруме на севере Москвы версию седана с кондиционером оценили в 820 тысяч рублей, а в точке на юго-западе — в 832,9 тысячи.

Представитель «АвтоВАЗа» заявил изданию, что цена на машины варьируется в зависимости от региона продаж и установленного допоборудования. Чтобы купить модель выгоднее, можно попытаться заранее заказать ее без дополнительных опций.

Производство Lada Granta началось на заводе в Тольятти летом 2022 года.
АЕБ сообщила, что модель возглавила топ-25 самых продаваемых новых автомобилей в стране с результатом в 95 879 штук.

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Софья Ермакова
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