Стало известно о дефиците автомобилей Lada в России

Autonews: автомобили Lada в России оказались в дефиците

Автомобили отечественного производителя «АвтоВАЗ» в России оказались в дефиците, а их стоимость у дилеров превышает ту, что указана на сайте Lada. В этом убедился корреспондент портала Autonews. Под видом потенциального покупателя журналист посетил разные дилерские центры Lada в Москве, чтобы выяснить реальные цены на машины и узнать, какие модели есть в наличии и можно ли сэкономить на их покупке.

Корреспонденту не удалось найти в московских магазинах модель Lada Niva Legend в базовой версии, а Lada Niva Travel в салонах остались в небольшом количестве. Автомобиль Lada Vesta у журналиста получилось отыскать только в одном из четырех салонов. Продавцы при этом предупредили, что автомобилей этой модели остается очень мало, а называемые сроки появления машины пока весьма туманны. Самой доступной для покупки стала наиболее популярная у россиян модель Granta.

Помимо нехватки автомобилей Lada у дилеров, корреспондент заметил и несоответствие ценников в салонах тому, что указано на официальном сайте производителя. Так, наиболее доступная сейчас Lada Granta в базовой версии в дилерских центрах продается дороже почти на 130 тысяч рублей (806,9 тысячи в магазине против 678,3 тысячи на сайте). Выше рекомендованной автопроизводителем стоимости также Lada Granta в комплектации Comfort (плюс 50 тысяч рублей).

Аналогичное завышение стоимости журналист отметил и с моделями Lada Niva Travel Classic (1,09 миллиона рублей против 1,015 миллиона на сайте), Lada Niva Travel Comfort (1,125 миллиона против 1,11 миллиона рублей), Lada Niva Legend Luxe (880,9 тысячи против 821,9 тысячи рублей), Lada Largus Comfort (1,85 миллиона против 1,45 миллиона рублей). Максимальная разница в цене зафиксирована в отношении автомобиля Lada Vesta Comfort (1,9 миллиона против 1,18 миллиона рублей).

В конце февраля «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен с марта примерно на два процента. Глава концерна Максим Соколов отметил, что стоимость, по которой производитель отпускает машины дилерам, не поднималась с марта 2022 года.