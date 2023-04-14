Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
12:25, 14 апреля 2023Экономика

Стало известно о дефиците автомобилей Lada в России

Autonews: автомобили Lada в России оказались в дефиците

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Автомобили отечественного производителя «АвтоВАЗ» в России оказались в дефиците, а их стоимость у дилеров превышает ту, что указана на сайте Lada. В этом убедился корреспондент портала Autonews. Под видом потенциального покупателя журналист посетил разные дилерские центры Lada в Москве, чтобы выяснить реальные цены на машины и узнать, какие модели есть в наличии и можно ли сэкономить на их покупке.

Корреспонденту не удалось найти в московских магазинах модель Lada Niva Legend в базовой версии, а Lada Niva Travel в салонах остались в небольшом количестве. Автомобиль Lada Vesta у журналиста получилось отыскать только в одном из четырех салонов. Продавцы при этом предупредили, что автомобилей этой модели остается очень мало, а называемые сроки появления машины пока весьма туманны. Самой доступной для покупки стала наиболее популярная у россиян модель Granta.

Помимо нехватки автомобилей Lada у дилеров, корреспондент заметил и несоответствие ценников в салонах тому, что указано на официальном сайте производителя. Так, наиболее доступная сейчас Lada Granta в базовой версии в дилерских центрах продается дороже почти на 130 тысяч рублей (806,9 тысячи в магазине против 678,3 тысячи на сайте). Выше рекомендованной автопроизводителем стоимости также Lada Granta в комплектации Comfort (плюс 50 тысяч рублей).

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
Купить иномарку за рубежом: в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
Купить иномарку за рубежом:в каких странах искать автомобиль и как доставить его в Россию
29 октября 2022

Аналогичное завышение стоимости журналист отметил и с моделями Lada Niva Travel Classic (1,09 миллиона рублей против 1,015 миллиона на сайте), Lada Niva Travel Comfort (1,125 миллиона против 1,11 миллиона рублей), Lada Niva Legend Luxe (880,9 тысячи против 821,9 тысячи рублей), Lada Largus Comfort (1,85 миллиона против 1,45 миллиона рублей). Максимальная разница в цене зафиксирована в отношении автомобиля Lada Vesta Comfort (1,9 миллиона против 1,18 миллиона рублей).

В конце февраля «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен с марта примерно на два процента. Глава концерна Максим Соколов отметил, что стоимость, по которой производитель отпускает машины дилерам, не поднималась с марта 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Кремль прокомментировал внезапную проверку Тихоокеанского флота
Богатейший человек в мире заработал рекордную сумму за день
Лавров прокомментировал попытки Запада разжечь конфликты в Грузии и Молдавии
В Британии заявили о серьезных последствиях для США попыток навредить России
Мужчина решил порыбачить после работы и случайно побил мировой рекорд
В России двухлетний ребенок выпил уксус и попал в реанимацию
Магазины пришедшего на смену Zara бренда откроются в России к началу лета
В Подмосковье мальчик умер во время занятия в частной школе
Лукашенко заявил о гуманизации правосудия в Белоруссии
Извержение вулкана на Камчатке повлияло на полеты над США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.