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18:37, 27 февраля 2023Экономика

Российский автопроизводитель анонсировал повышение цен

«АвтоВАЗ» с марта поднимет цены на машины на 2%

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Российский производитель «АвтоВАЗ» анонсировал повышение цен на свои машины. С марта они вырастут примерно на 2 процента, цитирует главу компании Максима Соколова ТАСС.

Он напомнил, что стоимость, по которой производитель отпускает авто дилерам, не поднималась с марта 2022 года. «Мы цену отпускаемых автомобилей поднимем с 1 марта, не намного, в зависимости от автомобиля, но около 2 процента. Это гораздо меньше, чем инфляция год к году с марта 2022-го по март 2023 года», — добавил Соколов.

В конце декабря глава «АвтоВАЗа» предупреждал о скором повышении цен на машины Lada. Тогда же он заявил, что рост их стоимости будет существенно ниже уровня инфляции. Согласно прогнозу Центробанка, этот показатель в России в 2023 году составит от пяти до семи процентов.

В феврале источник ТАСС в одном из дилерских центров рассказал, что цены на ряд машин «АвтоВАЗа» поднимут с 1 марта. Он также утверждал, что изменения в основном коснутся автомобилей с кондиционерами.

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Полина Матюхина
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