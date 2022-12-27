Глава «Автоваза» раскрыл уровень подорожания Lada в 2023 году

Глава «Автоваза» Соколов: подорожание Lada в 2023 году будет меньше уровня инфляции

Глава «Автоваза» Максим Соколов раскрыл уровень роста цен на Lada в 2023 году. По его словам, подорожание будет существенно меньше уровня инфляции, пишет РИА Новости.

Издание напомнило, что актуальная оценка инфляции на следующий год аналитиками ЦБ составляет 5-7 процентов. Минэкономразвития ожидает показателя на уровне 5,5 процента. «Пока мы заложили рост цен меньше инфляции... Меньше прогнозов по инфляции, причем существенно меньше», — уточнил Соколов.

Глава автоконцерна также сообщил, что на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге на старте его перезапуска начнется производство минимум трех новых моделей Lada. Он отметил, что в перспективе моделей может быть еще больше — их количество зависит от числа партнеров, переговоры с которыми находятся на финальной стадии. Ожидается, что производство автомобилей под брендом Lada будет запущено в Петербурге во втором полугодии 2023 года.

В декабре Соколов также рассказал, что в перспективе Lada e-Largus будет самым дешевым отечественным электромобилем, но пока ее стоимость называть рано. Он выразил такую уверенность потому, что машина будет российской, к тому же концерн рассчитывает на максимальную господдержку при ее производстве.