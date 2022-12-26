Россиянам пообещали самый дешевый отечественный электромобиль

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: Lada e-Largus будет самым дешевым отечественным электромобилем

В перспективе Lada e-Largus будет самым дешевым отечественным электромобилем, но пока ее стоимость называть рано. Такое обещание дал глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

«Я бы в отношении цены не загадывал, но я могу точно сказать, что она будет конкурентной», — пояснил он. Соколов уточнил, что это связано с тем, что машина будет российской, к тому же концерн рассчитывает на максимальную господдержку при производстве. В целом в «АвтоВАЗе» ориентируются на то, что эта модель станет самым дешевым отечественным электромобилем.

Ранее Соколов говорил, что на бывшем заводе автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге запустят производство Lada. По его словам, машины под брендом Lada будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и высочайшими стандартами безопасности». «Они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод», — сообщил Соколов.

В середине декабря стало известно, что российский Минфин в этом году направит регионам 923 миллиона рублей на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, сократив траты. Ранее ожидалось, что на эти цели выделят 1,37 миллиарда рублей. Деньги должны распределить между Крымом, Севастополем, Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.