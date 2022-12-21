На бывшем заводе Nissan в Петербурге начнут производить Lada

Гендиректор «АвтоВАЗа» сообщил, что на бывшем заводе Nissan запустят производство Lada

На бывшем заводе автоконцерна Nissan в Санкт-Петербурге запустят производство Lada. О скором начале производства сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «АвтоВАЗа» Максима Соколова.

По его словам, в настоящее время раскрывать все секреты «немножко рано». Однако Соколов заметил, что машины под брендом Lada будут «современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и высочайшими стандартами безопасности». «Они будут производиться в тех сегментах и тех классах автомобилей, которые не будут конкурировать с той продукцией, которую сегодня выпускает Волжский автомобильный завод», — сообщил он.

Ранее Соколов говорил, что производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть перезапущено во второй половине 2023 года.

Российский завод Nissan приостановил работу в марте, а в ноябре текущего года перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». После национализации завода российская компания получила право на послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также на поставку запчастей к ним.