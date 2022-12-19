Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:12, 19 декабря 2022Экономика

Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России

Глава «АвтоВАЗа»: концерн планирует перезапуск производства на заводе Nissan в 2023 году

Фото: Shutterstock

Производство автомобилей на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге может быть перезапущено во второй половине 2023 года. Об этом рассказал глава концерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов — компания получила управление над предприятием в начале декабря. Слова Соколова приводит ТАСС.

В настоящее время концерн обсуждает с партнерами поставки машинокомплектов для сборки на заводе. «Но, наверное, еще чуть рано презентовать конкретные модели, поскольку переговорный процесс, что называется, в самом разгаре. И мы планируем его завершить в январе-феврале», — заявил глава «АвтоВАЗа».

Материалы по теме:
Ввоз и ныне там. Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
Ввоз и ныне там.Из России ушли сотни западных брендов. Как теперь попадают в страну их товары?
2 ноября 2022
На крови. История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
На крови.История фанатки Стива Джобса, которая обманула миллионеров и провернула крупнейшую аферу современности
Сегодня

Российский завод Nissan приостановил работу в марте, а в ноябре текущего года перешел в собственность государства в лице ФГУП «НАМИ». После национализации завода российская компания получила право на послепродажное обслуживание автомобилей Nissan, а также на поставку запчастей к ним. По словам Соколова, на предприятии начнется крупноузловая сборка автомобилей иностранных брендов.

«Ведомости» со ссылкой на источники сообщали, что бывший завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили. По информации газеты, российские власти собирались привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «КамАЗа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Девять стран ЕС выступили против потолка цен на газ
Инвалид из российского города не смог попасть в туалет выданной ему квартиры
Девушка-электрик пожаловалась на предвзятое отношение клиентов из-за ее красоты
Сорвавшуюся с 90-метровой высоты на автомобиле пару спас смартфон
Том Круз поблагодарил фанатов «Топ Гана» и выпрыгнул из вертолета
Лукашенко объяснил проведение встречи с Путиным
Лукашенко понадеялся на диалог с Западом
В МИД оценили запрет на полеты ряда российских самолетов над Иорданией
Актриса из «Счастливы вместе» рассказала о тяжелых социальных последствиях комы
Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.