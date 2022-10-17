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10:19, 17 октября 2022Экономика

Российский завод Nissan начнет выпускать китайские автомобили

«Ведомости»: бывший завод Nissan в Петербурге начнет выпускать китайские автомобили

Фото: Alexander Demianchuk / Reuters

Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, о национализации которого заявил в октябре Минпромторг, начнет выпускать китайские автомобили, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Российские власти собираются привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «Камаза», однако план не окончательный.

Российских активы «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» передадут государству в лице подведомственного Минпромторгу ФГУП НАМИ. Для управления фабрикой ФГУП обзаведется производственным партнером — по словам нескольких источников, это будет «Камаз», но «есть и конкуренты».

Собеседники газеты также назвали в качестве возможного партнера для загрузки завода китайскую госкомпанию FAW (First Automobile Works), однако не уточнили, на какой стадии сейчас переговоры и какие рассматриваются альтернативы.

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11 октября Минпромторг объявил о национализации российских активов «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» — их передадут государству в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Завод мощностью 100 тысяч автомобилей в год, научно-исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге и центр продаж и маркетинга в Москве продадут ФГУП НАМИ за 1 евро.

Для Nissan предусмотрен опцион на обратный выкуп своих российских активов в течение следующих шести лет с компенсацией инвестиций российского ФГУПа или его партнера. Инвестиции при этом не должны превышать 180 миллионов евро из расчета по 30 миллионов евро в год — это даст автоконцерну гарантию, что новый партнер не будет вкладывать необоснованное количество средств, говорят источники. Сделку планируют закрыть в начале ноября.

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Софья Ермакова
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