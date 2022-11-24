Активы Nissan в России передали государству

ФГУП НАМИ стало владельцем завода Nissan в Петербурге

Петербургский автозавод японской компании Nissan перешел в собственность государства. Как сообщает «Интерфакс», ФГУП НАМИ стало владельцем 100 процентов уставного капитала ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус».

Концерн приостановил работу в России в марте. Позднее стало известно, что исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Отмечалось, что после передачи активов в госсобственность сотрудники российского подразделения Nissan сохранят работу в течение года.

Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, бывший завод концерна в Санкт-Петербурге начнет выпускать китайские автомобили. Российские власти собираются привлечь китайский автоконцерн FAW при посредничестве «КамАЗа», однако план не окончательный.

В начале ноября сообщалось, что концерн списал 24,1 миллиарда иен (164,5 миллиона долларов) во втором квартале 2022 финансового года из-за ухода из России. На фоне этих потерь чистая прибыль концерна сократилась на 68 процентов по сравнению с тем же кварталом 2021 года, до 17,4 миллиарда иен (118,5 миллиона долларов).