Японский автогигант потерял сотни миллионов из-за ухода из России

Nissan отчитался от сокращении квартальной прибыли на 68% из-за ухода из России

Японский автогигант Nissan списал 24,1 миллиарда иен (164,5 миллиона долларов) во втором квартале 2022 финансового года из-за ухода из России, указано в отчете, опубликованном на сайте компании. На фоне этих потерь чистая прибыль концерна сократилась на 68 процентов по сравнению с тем же кварталом 2021 года, до 17,4 миллиарда иен (118,5 миллиона долларов).

Тем не менее, несмотря на списания российских активов, Nissan удалось значительно нарастить выручку и операционную прибыль. В частности, автоконцерн продал на 30 процентов больше машин, чем за аналогичный период прошлого года, выручив 2,5 триллиона иен, а его операционная прибыль выросла на 44,5 процента, до 91,7 миллиарда иен (625,9 миллиона долларов).

Кроме того, Nissan продолжает бороться с глобальной проблемой нехватки полупроводников, а также дефицитом с запчастей — из-за нее компании пришлось скорректировать прогноз по своим результатам за весь 2022 финансовый год, который завершится 31 марта 2023-го. Концерну не удастся достичь собственных целей по объемам производства — вместо 4 миллионов автомобилей Nissan рассчитывает выпустить 3,7 миллиона за год.

Концерн приостановил работу в России в марте. Компания столкнулась с дефицитом комплектующих, из-за чего приняла решение продлить простой на заводе до конца года. Однако в октябре Nissan договорился о передаче 100 процентов активов в России государству в лице подведомственного министерству ФГУП НАМИ. Как сообщали «Ведомости» со ссылкой на источники, бывший завод концерна в Санкт-Петербурге начнет выпускать китайские автомобили.