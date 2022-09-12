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Российский завод Nissan продлил простой до конца года

Российский завод Nissan из-за проблем с комплектующими продлил простой до конца года

Фото: Shutterstock

Японский концерн Nissan принял решение продлить простой на своем российском заводе до конца года. К такому решению привела невозможность справиться с дефицитом комплектующих, необходимых для сборки автомобилей любой из моделей. Об этом со ссылкой на японскую газету Nikkei пишет Reuters.

Сборка Qashqai, X-Trail и Murano под Санкт-Петербургом остановилась в марте. Предполагалось, что ее удастся возобновить к 1 сентября, а до этого времени компания выплачивала сотрудникам две трети средней зарплаты.

В июне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказывал, что владельцы завода ведут себя достойно, массовых сокращений на заводе нет, только увольнения по личному заявлению.

Между тем еще в мае, несмотря на готовность возобновить работу, Nissan был готов к тому, что в 2022 году автомобили в России выпускаться не будут. По данным Automotive News, компания «списала» российский бизнес в прогнозе на текущий финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года. В настоящее время каких-либо подвижек с поставками комплектующих нет.

В схожей ситуации оказались и другие предприятия иностранных производителей, а также совместные предприятия. После начала российской спецоперации на Украине единственным иностранным концерном, который продолжает сборку в России и даже планирует расширять производство, оказался китайский Haval. При этом производитель воспользовался ситуацией и поднял цены в полтора раза.

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Платон Щукин
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