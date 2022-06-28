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Nissan остановит производство в России до сентября

Nissan приостановит производство в России до сентября

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Японская автокомпания Nissan решила приостановить производство в России до 1 сентября. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление генерального директора компании Макото Утиды.

На предприятии объяснили это желанием минимизировать влияние на работу сбоев в поставках комплектующих из-за санкций против России. Автозаводы японских компаний Nissan и Toyota в Петербурге ушли в простой в марте.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал условием возобновления производства на заводах полное восстановление цепочек поставок автомобильных комплектующих и оборудования. Зарубежные предприятия не увольняют сотрудников и продолжают выплачивать им более половины средней зарплаты, отмечал он.

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Nissan собирает на заводе в Петербурге внедорожники Qashqai, X-Trail и Murano. В мае Утида заявил, что завод компании в Петербурге, скорее всего, не возобновит работу в 2022 году. По данным Automotive News, Nissan «списал» свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

На фоне остановки автозаводов и прекращения поставок в Россию автомобилей иностранного производства страна вошла в список рынков с самыми дорогими машинами.

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Платон Щукин
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