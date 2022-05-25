Россия вошла в список стран с самыми дорогими машинами

Autonews: Россия вошла в список стран с самыми дорогими в мире машинами

На фоне укрепления курса рубля, а также остановки автозаводов и прекращения поставок в Россию автомобилей иностранного производства страна вошла в список рынков с самыми дорогими машинами. К такому выводу, сравнив цены на модели в разных странах, пришло издание Autonews.

Например, седан Hyundai Solaris, который в апреле стал самой популярной иномаркой на отечественном рынке, в России обойдется в 24 714 долларов (1,4 миллиона рублей), что в два раза выше, чем в Китае (11 117 долларов). В США за Hyundai Accent, наиболее похожую на Solaris модель, 2022 года выпуска надо будет заплатить 16 645 долларов.

Цены на Renault Duster в России начинаются с 27 484 евро, а в Румынии и Франции, где кроссовер продает под брендом Dacia, его можно приобрести за 15,3 тысячи евро. В Бразилии, куда идут поставки Duster, надо потратить от 20,7 тысячи евро.

Кроссовер Nissan Qashqai в России можно купить за 39 697 евро, а в Германии и США — за 24 831 евро и 24 760 евро соответственно. Mazda CX-5 в России стоит 44 929 евро, в Германии — 29 590 евро, во Франции — 32 200 евро, а в США — 26 250 долларов (24 466 евро). Аналогичная картина наблюдается с Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4.

Сроки возобновления выпуска автомобилей в России пока неясны. Завод Mazda во Владивостоке продлил корпоративный отпуск для сотрудников с 19 мая на неопределенный срок. В Volkswagen указали, что не могут строить планы по выпуску до конца года. В обоих случаях причиной простоя является нехватка автокомпонентов.

Не менее сложная ситуация складывается на «АвтоВАЗе» — компания фактически перестала выпускать автомобили с 4 апреля. По данным СМИ, для возобновления производства ей придется перейти на упрощенные модели. Первой моделью станет Lada Granta без подушек безопасности, тревожной кнопки, антиблокировочной системы тормозов и электрических стеклоподъемников.