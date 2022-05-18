Завод Mazda в России не смог возобновить работу из-за отсутствия комплектующих

Российский завод Mazda Sollers во Владивостоке продлил корпоративный отпуск для сотрудников с 19 мая на неопределенный срок, поскольку не смог возобновить работу из-за отсутствия комплектующих. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

Производитель подчеркивает, что отпуск будет полностью оплачиваемым. Компания ведет переговоры о возобновлении поставок, какие-либо возможные даты начала производства не указаны, как и поставщики, с которыми идет обсуждение.

Ранее сотрудников предприятия отправили в отпуск с 11 по 18 мая. В это время на заводе планировали провести техническое обслуживание оборудования.

В среду, 18 мая, о продлении режима простоя для сотрудников, занятых на выпуске автомобилей, также сообщил «АвтоВАЗ». Компания после недели работы в конце апреля также перестала выпускать автомобили по причине дефицита деталей.

«Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» является совместным предприятием ПАО Sollers и Mazda Motor Corporation с равными долями. На площадке выпускались автомобили японского бренда Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda6.