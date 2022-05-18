«АвтоВАЗ» продлил простой на заводах еще на неделю

«АвтоВАЗ» продлил простой на заводах из-за отсутствия комплектующих до 27 мая

Работа основного производства заводов «АвтоВАЗа» не возобновится на следующей неделе. Компания продлила простой, который должен был закончиться 20 мая, до 27-го числа. Об этом сообщается в группе профсоюзной организации предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Причиной такого решения названа нехватка комплектующих. Оно не касается только сотрудников, которые задействованы на неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности заводов, изготовлении запасных частей и работах над новыми проектами. Для всех остальных предусмотрена компенсация в размере двух третей от средней заработной платы.

Фактически «АвтоВАЗ» находится в таком режиме с 4 апреля с недельным перерывом. Компания отправила сотрудников в плановый отпуск до 24 апреля, надеясь к этому моменту накопить достаточно комплектующих для полноценного производства. Однако деталей хватило только на неделю работы, после чего предприятие всякий раз продлевает режим простоя.

В конце марте компания сообщила, что с 6 июня сотрудников на три месяца переведут на четырехдневную рабочую неделю. Эти планы не подтверждались, поскольку конкретной даты выпуска автомобилей пока не называется.

Острая нехватка комплектующих, не позволяющая возобновить работу, на «АвтоВАЗе» возникла после начала военных действий российской армии на Украине. На этом фоне Renault, владевшая контрольным пакетом акций российской компании (67,69 процента), продала активы государству и покинула российский рынок. Права на «АвтоВАЗ» получил ФГУП «НАМИ», а московский завод Renault перешел под контроль столичной мэрии. Условия сделки позволяют французам вернуть себе активы «АвтоВАЗа» в течение шести лет. Стоимость договора не разглашалась, но СМИ пишут, что за активы Renault заплатили два рубля.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заверил, что французская компания взяла на себя обязательства помогать заводам в поисках комплектующих. Он также отказался считать произошедшее национализацией, поскольку передача в госсобственность «было согласовано самой же компанией Renault».