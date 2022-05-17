Renault пообещал помогать «АвтоВАЗу»

Глава Минпромторга Мантуров заявил о готовности Renault помогать «АвтоВАЗу»

Одним из основных условий сделки с концерном Renault по выходу из «АвтоВАЗа» стало обещание поставок комплектующих, чтобы российские заводы могли продолжать выпуск автомобилей на действующей платформе. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает РИА Новости.

По его словам, в компании пообещали прикладывать все усилия и способствовать импорту в Россию комплектующих из дружественных стран, где готовы к производству и поставке продукции. Мантуров подчеркнул, что решение стало компромиссом, ведь полноценно обеспечивать поставку деталей для площадок «АвтоВАЗа» и «Автофрамоса» французы не могут.

Соглашение о передаче российских активов Renault подписано накануне, 16 мая. Долю в «АвтоВАЗе» получил ФГУП «НАМИ», а завод «Рено Россия» перешел Москве. Сделка предполагает шестилетний опцион — обратный выкуп по инициативе французской компании может произойти в течение шести лет.

Председатель правления Renault Жан-Доминик Сенар признал, что решение было очень тяжелым, но лучшим для защиты 45 тысяч сотрудников на период, пока заводы не могут полноценно работать. По его словам, никто не знает, когда снимут санкции.

Мэр Москвы Сергей Собянин указал, что переданный на баланс города (100 процентов владения) завод Renault возобновит выпуск автомобилей под брендом «Москвич». Он также добавил, что в дальнейшем предприятие переориентируют на электромобили.

Источник The Wall Street Journal рассказал, что за долю в «АвтоВАЗе» и за московский завод российские власти заплатили по одному рублю, таким образом, стоимость сделки составила два рубля. Официально эту информацию не подтвердила ни одна из сторон соглашения, но и свои цифры они также не назвали.