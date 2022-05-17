Президент Renault прокомментировал передачу российских активов

Президент Renault Сенар назвал передачу российских активов «тяжелым, но лучшим решением»

Председатель правления французской автомобильной группы Renault Жан-Доминик Сенар прокомментировал передачу российских активов в собственность государства. Цитату главы компании приводит японский телеканал NHK.

По словам Сенара, данное решение было трудным, но при этом «лучшим для защиты своих 45 тысяч работников».

«Это было очень тяжелым решением, но мы не знаем, когда будут сняты экономические санкции с России. Это – лучшее решение для защиты 45 тысяч наших работников на период, когда заводы остановлены», — пояснил президент Renault.

16 мая стало известно о передаче российских активов Renault под контроль государства в связи с полным уходом компании с российского рынка. 100 процентов акций «Рено Россия» перейдут в собственность правительства Москвы, а доля Renault в «АвтоВАЗе» (67,69 процента) — во владение ФГУП «НАМИ».

При этом Renault получила право в течение шести лет выкупить обратно свою долю в «АвтоВАЗе». О приостановке производства на предприятиях Renault в России было объявлено 23 марта.

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