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Российские активы Renault перешли в собственность государства

Минпромторг заявил о переходе российских активов группы Renault в госсобственность РФ

Фото: В Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. Об этом сообщили в Минпромторге, передает ТАСС.

100 процентами акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы, 67,69 процента акций автоконцерна «АвтоВАЗ» переходят в собственность Российской Федерации в лице ФГУП НАМИ, оставшиеся акции автоконцерна «АвтоВАЗ» сохранит госкорпорация «Ростех».

О том, что Renault планирует передать свою 68-процентную долю в компании российской стороне, в конце апреля говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. У концерна будет возможность обратного выкупа доли в течение пяти-шести лет. Предполагалось, что акции получит Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Речь идет не о национализации, а о «сделке за рубль», пояснял глава Минпромторга.

О прекращении деятельности в России Renault объявила 23 марта. Официальная причина — трудности с поставками комплектующих.

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Платон Щукин
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