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Завод Renault в Москве начнет собирать «Москвичи»

Москва возьмет завод Renault на баланс города и начнет выпускать «Москвичи»

Фото: Д. Гришкин / пресс-служба мэра иправительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что принял решение забрать завод Renault на баланс города. Об этом сообщает РИА Новости.

Градоначальник пояснил, что на предприятии планируется возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейших планах, добавил он, предприятие будет выпускать электромобили.

Также Собянин заверил, что город сохранит большую часть коллектива завода после ухода собственника.

Ранее 16 мая стало известно, что российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. Доля компании в «АвтоВАЗе» перейдет ФГУП НАМИ, завод «Рено Россия» — Москве. 100 процентами акций ЗАО «Рено Россия» будет владеть правительство Москвы.

О том, что Renault планирует передать свою 68-процентную долю в компании российской стороне, в конце апреля говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. У концерна будет возможность обратного выкупа доли в течение пяти-шести лет.

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Марина Совина
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