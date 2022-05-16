Российские активы Renault отошли государству за два рубля

WSJ: покупатель заплатил и за «АвтоВАЗ», и за московский завод по рублю

Российские активы Renault перешли в собственность государства за символическую сумму в два рубля. Источники The Wall Street Journal рассказали, что покупатель заплатил и за долю в «АвтоВАЗ», и за московский завод по рублю. При этом у Renault останется опцион на обратный выкуп в течение шести лет.

В самой компании отметили, что решение передать активы было сложным, однако не стали уточнять детали сделки. «Мы сделали ответственный выбор, затронувший 45 тысяч наших работников в России, одновременно сохранив показатели группы и возможность вернуться в страну в будущем, в ином контексте», — сказал генеральный директор Renault Лука де Мео.

Ранее в понедельник, 16 мая, стало известно, что активы группы Renault в России перешли в государственную собственность. Доля в «АвтоВАЗе» (67,69 процента) передана предприятию НАМИ, которое подведомственно Минпромторгу, а завод «Рено Россия» отошел правительству Москвы.

В частности, на заводе планируется возобновить производство автомобилей под историческим брендом «Москвич». В дальнейшем предприятие будет выпускать электромобили.