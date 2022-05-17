Передачу завода Renault России отказались считать национализацией

Мантуров отказался считать передачу активов Renault России национализацией

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отказался считать передачу московского завода Renault столичным властям национализацией. Его слова приводит РИА Новости.

«Нет. Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность… Это решение было согласовано самой же компанией Renault», — отметил Мантуров.

Также министр подтвердил, что сделка прошла за символическую сумму, а возможности выкупить актив обратно у Renault не будет.

16 мая стало известно, что российский филиал Renault, которому принадлежит завод в Москве, перешел в собственность правительства Москвы, доля Renault в «АвтоВАЗе» (68 процентов) — ФГУП «НАМИ».

