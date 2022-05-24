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«АвтоВАЗ» после простоя начнет продавать Lada Granta без подушек безопасности

«Ведомости»: «АвтоВАЗ» начнет продавать упрощенную Lada Granta со второй половины июня

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Первой моделью «АвтоВАЗа», которая будет выпущена после простоя, станет Lada Granta, которую будут продавать в упрощенной версии со второй половины июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на оценки автодилеров.

Точная комплектация станет известна позднее, однако, по мнению председателя совета директоров «БН-Моторс» Алексея Подщеколдина, машины будут предлагать без подушек безопасности, тревожной кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, ABS — антиблокировочной системы тормозов — и электрических стеклоподъемников.

Еще один топ-менеджер крупного московского автодилера уточняет, что покупателям могут предложить две версии: в одной всего перечисленного не будет, а в другой все же добавят электростеклоподъемники и электроусилитель руля. По словам собеседника газеты, обе комплектации будут без экологической прошивки «Евро-5».

Стоимость новинки пока не известна, однако, по словам еще одного источника, цена будет выше 600 тысяч рублей. Сейчас минимальная стоимость Granta в стандартной комплектации составляет около 728 тысяч рублей, при этом машина оснащена одной подушкой безопасности, системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и ABS.

«АвтоВАЗ», испытывающий проблемы с комплектующими, почти без перерыва находится в простое с 4 апреля, когда начался корпоративный отпуск, за которым последовало несколько решений о приостановке производства. Вернуться к выпуску авто концерн должен в начале июня, сообщил новый генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов. Он был назначен на должность после смены основного акционера: из России ушел французский концерн Renault, передавший долю подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ.

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Платон Щукин
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