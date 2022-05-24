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Глава «АвтоВАЗа» назвал сроки запуска производства

Глава «АвтоВАЗа» заявил, что производство возобновят в начале июня

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов объявил, что выпуск автомобилей возобновится в начале июня. Соответствующее заявление он сделал на встрече с сотрудниками автозавода, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального правительства.

«Буквально в начале следующего месяца мы должны запустить производство, начать выпуск моделей и постепенно восстановить его в полном объеме», — сказал глава компании, назначенный на должность 23 мая.

Ранее руководство предприятия из-за кризиса поставок комплектующих перенесло корпоративный отдых, запланированный на срок с 25 июля по 14 августа, на период с 4 по 25 апреля. Однако вопрос нехватки компонентов не разрешился, и затем завод был вынужден объявлять о простое — сначала на период с 11 по 13 мая, затем с 16 по 20 мая и позже — с 23 по 27 мая.

При этом владелец контрольного пакета компании Renault передала свою долю государству и ушла с российского рынка на фоне продолжающейся военной операции на Украине. Права на «АвтоВАЗ» получил ФГУП «НАМИ», а московский завод Renault перешел под контроль столичной мэрии. По данным СМИ, активы Renault перешли в госсобственность за символическую сумму в два рубля.

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Платон Щукин
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