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10:54, 18 июля 2026Россия

Раскрыты последствия атаки ВСУ на Тамбовскую область

Первышов: Семь пострадавших после атаки ВСУ на Котовск находятся в тяжелом состоянии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Matrix Reloaded / Shutterstock / Fotodom  

Семь человек, пострадавших в результате атаки беспилотников на Котовск Тамбовской области, находятся в тяжелом состоянии. Всего после удара дронов по городу были госпитализированы 23 человека, сообщил губернатор региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

«23 пострадавших были госпитализированы в городские больницы Котовска и Тамбова, а также в областную больницу. Из них один человек сейчас в крайне тяжелом состоянии, шесть — в тяжелом и 16 — средней тяжести. В основном это осколочные ранения», — сказано в сообщении.

При этом губернатор подчеркнул, что пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в ночь на 18 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали логистический центр в Котовске Тамбовской области. В строении после удара начался пожар.

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