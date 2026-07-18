Леонид Слуцкий поставил Китай в пример России

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что влюблен в Китай и считает эту страну примером того, какой могла бы стать Россия. Специалист высказался на канале «Послезавтра» в YouTube.

«Китай — самая передовая страна сейчас. Они построили лучшую страну для китайцев. Я влюблен в Китай. Это, наверное, то, кем могли бы быть мы», — сказал Слуцкий.

Специалист объяснил, что Китай создал собственную экосистему, ориентированную на внутренний рынок в полтора миллиарда человек. «Если нет Alipay, если нет WeChat, если нет местных денег, нет местного телефона… То есть им вообще все равно на иностранцев. У тебя внутренний рынок в полтора миллиарда — это касается абсолютно всего: экономики, машин, туристов», — отметил тренер.

Ранее Слуцкий высказался о сравнениях Игоря Акинфеева с Матвеем Сафоновым. По его мнению, последний провел недостаточное количество сезонов на высоком уровне, чтобы встать в один ряд с соотечественником.

Слуцкий возглавляет «Шанхай Шеньхуа» с 27 декабря 2023 года. Под его руководством команда дважды завоевала Суперкубок Китая.