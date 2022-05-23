Назначен новый глава «АвтоВАЗа»

Бывший министр транспорта Соколов назначен новым главой «АвтоВАЗа»

Новым главой «АвтоВАЗа» назначен бывший министр транспорта Максим Соколов, говорится в сообщении на сайте компании.

«Совет директоров АО «АВТОВАЗ», крупнейшего российского производителя легковых автомобилей, основными акционерами которого являются Российская Федерация (в лице ФГУП «НАМИ») и Госкорпорация «Ростех», принял единогласное решение об утверждении Максима Соколова в должности Президента АО «АВТОВАЗ». Решение вступило в силу 23 мая 2022 года», — говорится в сообщении.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ближайшее время «АвтоВАЗ» начнет разработку новых продуктов на российских платформах с использованием отечественных инжиниринговых компетенций и «максимальным привлечением российских поставщиков компонентов».

С 2012 по 2018 годы Соколов работал министром транспорта, затем занимал руководящие должности в строительной компании ЛСР, а с 2019-го был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

В середине мая стало известно о полном уходе из России бывшего основного акционера «АвтоВАЗа» — французского автопроизводителя Renault. По условиям соглашения с российскими властями, пакет компании в «АвтоВАЗе» (почти 68 процентов) перешел ФГУП «НАМИ».

