Москвич расчленил отца и решил скрыться в соседнем регионе

112: Москвич расчленил отца, вывез тело и решил скрыться во Владимирской области

Москвич Николай расчленил своего отца и решил скрыться после расправы во Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Как сообщается, утром 18 июля москвичка Татьяна Г. сообщила об исчезновении своего мужа Дмитрия, который должен был пойти в квартиру сына на улице Палехской, однако связь с ним прервалась. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что Николай вынес из помещения большие сумки и уехал из города. В жилом помещении также были обнаружены следы крови.

По информации Telegram-канала, Николай загрузил останки отца в машину и вывез их в сторону Владимирской области, где сжег в лесополосе недалеко от автомобильной трассы. В данный момент москвич задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер из Отрадного в Самарской области расправился с другом и отрезал ему голову. По версии следствия, 23 января обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного.