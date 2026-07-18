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13:10, 18 июля 2026Россия

Москвич расчленил отца и решил скрыться в соседнем регионе

112: Москвич расчленил отца, вывез тело и решил скрыться во Владимирской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

Москвич Николай расчленил своего отца и решил скрыться после расправы во Владимирской области. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Как сообщается, утром 18 июля москвичка Татьяна Г. сообщила об исчезновении своего мужа Дмитрия, который должен был пойти в квартиру сына на улице Палехской, однако связь с ним прервалась. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что Николай вынес из помещения большие сумки и уехал из города. В жилом помещении также были обнаружены следы крови.

По информации Telegram-канала, Николай загрузил останки отца в машину и вывез их в сторону Владимирской области, где сжег в лесополосе недалеко от автомобильной трассы. В данный момент москвич задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер из Отрадного в Самарской области расправился с другом и отрезал ему голову. По версии следствия, 23 января обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртного.

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