Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:35, 17 июля 2026Силовые структуры

Российский пенсионер спрятал в колодце отрезанную голову друга

Пенсионер из Отрадного Самарской области расправился с другом и отрезал ему голову
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 23 января 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртных напитков. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разный взгляд на один из аспектов беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать, а вскоре перешли к взаимным оскорблениям.

В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов (один — ножом) в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился: отделил конечности и голову от тела с помощью имевшегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец, Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 8 марта россиянка расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о переговорах представителей России и Украины
    Трампу предрекли конец легких внешнеполитических успехов
    Задержан вернувшийся с СВО экс-замдиректора «Калашникова»
    Стремление наказать себя тренировкой после переедания назвали нездоровым
    Страна ЕС столкнулась с давлением из-за Patriot для Украины
    Желание россиянок подражать стилю Селены Гомес объяснили
    Россиянам напомнили алгоритм действий при протечке в квартире
    Назван натуральный способ борьбы с испанскими слизнями в России
    Китай столкнулся с неожиданным последствием массового перехода на электромобили
    Названы особенности автоматизированного САО «Вена»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok