Российский пенсионер спрятал в колодце отрезанную голову друга

Пенсионер из Отрадного Самарской области расправился с другом и отрезал ему голову

В Самарской области предстанет перед судом 77-летний житель города Отрадный, обвиняемый в жестокой расправе над знакомым. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По версии следствия, 23 января 2026 года обвиняемый и его друг устроили застолье с употреблением спиртных напитков. В ходе общения выяснилось, что у мужчин разный взгляд на один из аспектов беседы. Разгоряченные алкоголем спорщики начали конфликтовать, а вскоре перешли к взаимным оскорблениям.

В какой-то момент пенсионер схватил нож и вонзил его в грудь оппонента. Всего он нанес не менее 16 ударов (один — ножом) в область расположения жизненно важных органов. На этом обвиняемый не остановился: отделил конечности и голову от тела с помощью имевшегося в доме инструмента и поместил их в канализационный колодец, Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 8 марта россиянка расчленила мужа и вывезла его тело в пакетах на такси.