Раскрыта причина тревоги ЕС после отставки Федорова

EUObserver: Страны ЕС опасаются за программы с Киевом, подписанные при Федорове

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются за сохранение совместных с Киевом оборонных программ после увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает издание EUObserver.

«Для Европы это (отставка Федорова — прим. «Ленты.ру») вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», — сказано в сообщении.

Авторы материала отмечают, что Федоров был одним из главных участников интеграции украинского оборонного сектора с европейскими структурами. В рамках инициативы BraveTech EU европейские производители должны были тестировать свои технологии в условиях, приближенных к боевым действиям на Украине. При этом в Европе опасаются, что после смены руководства Минобороны Киева может измениться формат проведения тендеров и закупок.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Сам Федоров, комментируя уход с поста, признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

