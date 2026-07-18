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13:25, 18 июля 2026Мир

Раскрыта причина тревоги ЕС после отставки Федорова

EUObserver: Страны ЕС опасаются за программы с Киевом, подписанные при Федорове
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) опасаются за сохранение совместных с Киевом оборонных программ после увольнения министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщает издание EUObserver.

«Для Европы это (отставка Федорова — прим. «Ленты.ру») вовсе не далекие дворцовые интриги. В последние дни своего пребывания на должности Федоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», — сказано в сообщении.

Авторы материала отмечают, что Федоров был одним из главных участников интеграции украинского оборонного сектора с европейскими структурами. В рамках инициативы BraveTech EU европейские производители должны были тестировать свои технологии в условиях, приближенных к боевым действиям на Украине. При этом в Европе опасаются, что после смены руководства Минобороны Киева может измениться формат проведения тендеров и закупок.

Ранее стало известно об отставке министра обороны Украины Михаила Федорова. Сам Федоров, комментируя уход с поста, признавался, что ему не удалось завершить организационную трансформацию ведомства в соответствии со стандартами НАТО. Позже он заявил о необходимости уволить главнокомандующего Александра Сырского и начальника Генштаба ВСУ Андрея Гнатова.

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