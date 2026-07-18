На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России

Политик Мема: Размещение Tomahawk в ФРГ — опасный шаг по отношению к России

Размещение ракет Tomahawk в ФРГ — опасный шаг по отношению к России. Об этом предупредил финский политик Армандо Мема в соцсети X.

«Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы», — подчеркнул Мема.

По словам политика, у России «зубы гораздо лучше и крепче, чем могли бы быть у Европы даже после перевооружения».

Ранее стало известно, что Берлин и Вашингтон договорились о выдаче Германии разрешения на покупку Tomahawk и установок Typhon в августе. Сделку должен одобрить Конгресс США.