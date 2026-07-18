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12:59, 18 июля 2026Мир

На Западе предупредили Германию об опасном шаге против России

Политик Мема: Размещение Tomahawk в ФРГ — опасный шаг по отношению к России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Airman 1st Class Deana Heitzman / U.S. Air Force / Reuters

Размещение ракет Tomahawk в ФРГ — опасный шаг по отношению к России. Об этом предупредил финский политик Армандо Мема в соцсети X.

«Это опасный шаг к эскалации отношений с Россией. Перевооружение ФРГ представляет угрозу ее безопасности и подрывает безопасность Европы», — подчеркнул Мема.

По словам политика, у России «зубы гораздо лучше и крепче, чем могли бы быть у Европы даже после перевооружения».

Ранее стало известно, что Берлин и Вашингтон договорились о выдаче Германии разрешения на покупку Tomahawk и установок Typhon в августе. Сделку должен одобрить Конгресс США.

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