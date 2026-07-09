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16:24, 9 июля 2026Мир

Названы сроки получения Германией разрешения на покупку Tomahawk

США выдадут Германии разрешение на покупку ракет Tomahawk в августе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: DVIDS / Reuters

Министры обороны США и ФРГ Пит Хегсет и Борис Писториус договорились о выдаче Германии разрешения на покупку крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon в августе. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, стороны держали сделку в секрете до последнего момента, хотя заявление о намерениях было подписано еще за день до саммита НАТО в Анкаре. Писториус на вопросы о переговорах отвечал лишь о «подвижках в процессе».

Сделку должен одобрить Конгресс США, однако после получения согласия администрации Трампа это считается формальностью. Количество ракет и установок, а также стоимость контракта не раскрываются. При этом одна ракета Tomahawk стоит более 1 миллиона евро.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на саммите НАТО в Анкаре власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk. По словам политика, закупка подобного рода вооружений позволит Германии устранить «важный стратегический пробел» в обороне. В то же время Мерц уточнил, что Европа, несмотря на помощь НАТО, должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

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