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12:02, 9 июля 2026Мир

Мерц раскрыл детали кулуарных переговоров с Трампом

Die Zeit: США одобрили продажу Германии ракет Tomahawk
Кристина Козлова (редактор)

Фото: U.S. Navy / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что на саммите НАТО в Анкаре власти ФРГ договорились с США о покупке американских крылатых ракет Tomahawk. Слова немецкого лидера приводит издание Die Zeit.

«В кулуарах встречи НАТО в Анкаре мы договорились с американским правительством о закупке американских ракет Tomahawk и их размещении в Германии», — рассказал Мерц.

По словам политика, закупка подобного рода вооружений позволит Германии устранить «важный стратегический пробел» в обороне. В то же время Мерц уточнил, что, несмотря на помощь со стороны НАТО, Европа должна взять на себя еще большую ответственность за собственную безопасность.

Ранее Мерц заявил о конце «халявы» для европейских стран в НАТО. Политик поддержал требование США к странам Европы тратить больше средств на оборону, отметив, что сейчас расходы неприемлемо малы.

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