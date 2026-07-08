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22:28, 8 июля 2026Мир

Мерц предупредил Европу о конце «халявы»

Мерц: «Халява» для европейских стран в НАТО закончилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о конце «халявы» для европейских стран в НАТО. Об этом он высказался во время пресс-конференции в Анкаре, трансляцию которой вел телеканал Phoenix.

Политик поддержал требование США к странам Европы тратить больше средств на оборону, отметив, что сейчас расходы неприемлемо малы.

«Если просто посмотреть на цифры: то, что американцы тратят на НАТО, и то, что мы тратим на НАТО — соотношение 80 к 20, 80 — Америка, 20 — Европа, остальные страны НАТО — это неприемлемо. (...) Возможно, можно выразиться немного вульгарнее: "халява" для европейцев теперь просто закончилась», — сказал он.

Ранее американский президент Дональд Трамп возмутился расходами США на НАТО. Он заявил, что Вашингтон тратит на альянс больше других стран, не получая никакой выгоды.

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