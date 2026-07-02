Трамп возмутился тратами США на НАТО

Трамп: США тратят на НАТО больше других стран, не получая никакой выгоды

Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, не получая никакой выгоды. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Соединенные Штаты тратят на НАТО гораздо больше денег, чем любая другая страна, на их защиту, не получая при этом никакой выгоды», — написал глава Белого дома.

Трамп отметил, что США потратили 999 миллиардов долларов, Великобритания — 90,5 миллиарда долларов, Франция — 66,5 миллиарда долларов, Италия — 48,8 миллиарда долларов, Польша — 44,3 миллиарда долларов.

«У других стран, включая Германию, эти цифры намного ниже (2014-2025). Смешно!» — добавил Трамп.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите в Анкаре хочет убедить в полезности НАТО американского президента Дональда Трампа, который выразил разочарование в эффективности блока.