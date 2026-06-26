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00:41, 26 июня 2026Мир

Рютте решил убедить Трампа в полезности НАТО

Рютте заявил, что на саммите в Анкаре хочет убедить Трампа в полезности НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evan Vucci / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что на саммите в Анкаре хочет убедить в полезности НАТО американского президента Дональда Трампа, который накануне выразил разочарование в эффективности блока. Об этом пишет Reuters.

Он отметил, что на мероприятии в Анкаре примут участие 42 страны, общий объем экономик которых превышает 70 триллионов долларов. По мнению генсека, саммит должен продемонстрировать, что «Трамп — это самый могущественный человек в этой комнате», а значит «лидер всего мира».

Ранее Дональд Трамп назвал безумными суммы, которые Соединенные Штаты тратят на НАТО. По его словам, в год Вашингтон выделял на нужды альянса 600 миллиардов долларов.

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